Стало известно о состоянии здоровья Ягуба Зуруфчу
Состояние заслуженного артиста Азербайджана Ягуба Зуруфчу остается тяжелым, сказал журналистам заведующий отделением реанимации Yeni Klinika Эмиль Гасымов.
"Он подключен к аппарату неинвазивной вентиляции легких. Проводится интенсивная терапия в соответствии с состоянием больного, которое продолжает оставаться стабильно тяжелым", - сказал Гасымов.
Ранее стало известно, что заразившийся коронавирусом Я.Зуруфчу помещен в реанимацию. Лечение заслуженного артиста взяла под контроль первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.