Согласно информации, реализация такого крупномасштабного проекта впервые в истории гражданской авиации Азербайджана была отмечена на мероприятии в аэропорту «Забрат» с участием президента ASG Holding Теймура Мамедова и командующего ВВС Азербайджана Рамиза Таирова. Стороны подписали соответствующий акт приема-сдачи, был передан символический ключ от вертолета.

Данный сервисный центр является дочерней компанией ASG Helicopter Services и занимается капитальным ремонтом вертолетов российского производства. Это уже третий по счету капремонт на территории Азербайджана. Но в отличие от двух предыдущих в этот раз был отремонтирован вертолет военно-транспортного назначения.

Предоставление услуг по выездному капитальному ремонту является частью авторизации сервисного центра со стороны разработчика вертолетов и получения соответствующего самостоятельного сертификата для проведения капремонта воздушных судов.

Строительство первого в регионе авиаремонтного предприятия, выполняющего капитальный ремонт вертолетов российского производства, началось в 2020 году при полном финансировании со стороны ASG Helicopter Services.

Центр оснащен современным оборудованием, рассчитан на производственные мощности по ремонту от 12 до 15 единиц в год. Ремонт части съемного оборудования и силовых установок будет производиться как на ведущих отраслевых предприятиях страны, так и за ее пределами.

Идея создания полнофункционального сервисного центра на базе авиакомпании возникла после освоения выездного ремонта первой машины. Проект по формированию подобного центра стал частью протоколов межправительственной Комиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

На начальном этапе работы в сервисном центре предполагается обеспечить работой до 100 человек. Далее при росте его производственных оборотов количество работников будет увеличено.