И арестованный журналист вляпался в порноскандал

Глава сайта Azadinfo.az Махир Хаттаб был задержан при получении взятки. С таким заявлением выступил адвокат Хаттаба Мехман Мурадлы.

По словам адвоката, он встретился с Махиром Хаттабом. Руководитель сайта признался, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре задержали его при получении 2 тысяч манатов от бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиза Геюшева. В настоящее время Хаттаба доставляют в Бинагадинский районный суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, руководитель сайта Azadinfo.az Махир Алекперли (Хаттаб) был задержан вечером 9 сентября сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.