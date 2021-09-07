Александр Караваев, автор haqqin.az 15:24

14 сентября в Москве стартует очередная международная выставка интерьерных тканей, домашнего текстиля и материалов для декорирования Heimtextil Russia. Впервые в ней будет принимать участие ОАО "Азерхалча" с презентацией азербайджанских ковров для российских импортеров и ведущих дизайнеров интерьеров. Идея создания "Азерхалча" (указ подписан пять лет назад) - это попытка вернуть Азербайджан в качестве ведущей мастерской ручных ковров на рынок объемом около 1 миллиарда долларов в год. Нетривиальная задача, чем-то похожая на возвращение карабахских территорий - вернуть себе свою долю на том рынке, где азербайджанское прикладное искусство должно было находиться по праву истории. Однако преодолеть объективные обстоятельства потери отрасли достаточно трудно. Первые годы становления ОАО "Азерхалча" находилось на стадии развития цехов и мастерских, не стремясь выходить на широкий экспорт, хотя справедливости ради заметим, компании помогали сделать первые шаги на российский рынок. Нынешний вход происходит через участие в масштабной международной отраслевой ярмарке, и уже во главе с потомственным художником и известным галеристом Эмином Мамедовым. Возможно, эта попытка окажется гораздо более удачной. Во всяком случае минимальный набор условий для этого есть.

Бренд Востока Часы, висящие на ковре в советской хрущевке, - удивительный гибрид противоположностей, порожденный советским культурным синтезом. Эти два предмета весьма наглядно иллюстрируют киплинговское - Востоку не сойтись с Западом. Два антагониста. Часы дробят время, заставляют концентрироваться, спешить, строить график и расписание, они являются изобретением техногенной цивилизации. Мир темпа и точности. И вот ковер... Попытка мастера передать целое узорами разноцветных нитей, а для зрителя способ релаксации и деконцентрации - всё это изобретение мира длительности, метафор, мира неспешного течения столетий. Лидеры в торговле коврами ручной работы, понятные и признанные страны именно в этом качестве своей культуры - Иран, Индия, Пакистан, Афганистан, Непал, Турция, Китай, Египет. И хотя современный техногенный Восток уже во многом перегнал Запад, но сохраняет в себе эту задачу альтернативы. И ковер наиболее яркое её проявление. Перед Азербайджаном как представителем современного постсоветского Востока (тюркского мира) стоит непростая задача вписаться в этот рынок со своей продукцией. Наибольших значений последние годы мировой экспорт ковров ручной работы достигал в 2016 году ($1,459 млрд). К 2020 году иранские производители охватили около 8% мирового экспорта, Индия является лидером - 31,7%, за ней следует Египет -18,2%.

Другая задача "Азерхалча" - развить национальную текстильно-ковровую промышленность. Пока еще сохраняются умерено удачные конъюнктурные условия. В период 2017-2020 гг. средние цены производителей на ковры и ковровые изделия выросли на 5,4%. В год же пандемии темп увеличения средних цен составил 10,7%. В России средняя розничная цена на ковер шерстяной, полушерстяной в 2020 году выросла на 6,9% и составила 4 397,3 руб./м2. Таким образом, «Азерхалча» должна будет решать задачу вывода на мировой рынок как продукции мастерских ручной работы, так и промышленных изделий фабрик. Здесь же задача продвигать азербайджанскую продукцию на массовых потребительских платформах в интернете. «Азерхалча» обросла необходимой инфраструктурой: у компании 21 мастерская в основных ковроткаческих районах Азербайджана (трудятся 1300 мастериц-ткачих), на балансе компании пять заготовительных пунктов шерсти и красильных растений, отдельное предприятие в Сумгаитском химпарке по производству шерсти и шерстяных нитей. В 2018 году Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по защите и развитию коврового искусства на 2018- 2022гг., она в том числе направлена на преодоление дефицита шерстяной пряжи, который оказывается в ряду естественных ограничений развития отрасли в Азербайджане. Там же в программе: применение налоговых льгот для производителей и упрощение системы получения свидетельства для вывоза ковров из страны.

Важный момент Госпрограммы - для усиления экспортного потенциала задумано создание бренда «Azerbaijan carpet». Впоследствии, в марте этого года, выбор президентом Алиевым из прочих кандидатур на должность нового главы Азерхалча был продиктован именно этой задачей брендирования - Эмин Мамедов, кроме того, что дизайнер, художник, продолжатель династии, сам являлся организатором множества зарубежных выставок, проводимых в том числе Фондом Гейдара Алиева. Он как никто другой должен понимать, каким образом формировать бренд для такого особого вида прикладного искусства. В октябре 2018 года в Москве была отличная попытка сделать первые шаги в этом направлении. Азербайджанские структуры - посольство, торгпредство, Фонд Гейдара Алиева организовали художников, которые создали изумительные павильоны фестиваля «Осенние дары Азербайджана» на Тверской площади. Площадка была декорирована узорами азербайджанских ковров, были представлены основные школы ковроткачества и даже проведены мастер-классы. Успех нужно было развивать дальше, но тогда не случилось. Сейчас среди прочих стоит задача привлечь модных дизайнеров для составления каталогов возможного применения азербайджанской ковровой продукции - в том числе в современном дизайне интерьеров для жилья и офисов. Но, кроме того, двигать эту продукцию как вариант применения философии экологичности жизни - ковер как неотъемлемый элемент экостиля. Модные ковры должны позиционироваться как атрибуты жилья, максимально приближенные к истокам, к родовым основам, к природе, наконец. Грамотно продвигать именно "азербайджанский ковер", тоже нетривиальная задача. Чтобы выстроить некую привлекательную таинственность, загадку и тем самым заинтриговать потребителя, нужна изощрённая стратегия. Массовому покупателю неважна какая там школа - тебризская, гянджинская или иная. Но это именно та отличительная информация, которая придаст колорит, нужную изюминку, позволит занять свою нишу на рынке не просто абстрактному "азербайджанскому ковру ", а палитре его разных вариантов дизайна.