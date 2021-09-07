В Баку Хаттаба арестовали на три месяца

В Бинагадинском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении руководителя сайта Аzadinfo.az Махира Алекперли (Хаттаб), обвиняемого в получении взятки.

Как стало известно haqqin.az, суд удовлетворил ходатайство, в отношении Алекперли избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

Махир Алекперли был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана вечером 9 сентября при получении взятки в размере двух тысяч манатов у бывшего председателя Бинагадинской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" Рамиза Геюшева.