У Ливана наконец-то появился премьер-министр
Наджиб Микати официально возглавил новое правительство Ливана, заявил журналистам спикер кабмина Махмуд Макия.
"Президент республики на основании Конституции подписал назначение Наджиба Микати на пост премьер-министра", - сказал Макия.
Еще одним указом президент Мишель Аун принял отставку правительства и исполнявшего обязанности премьера Хассана Диаба.
С августа 2020 года в Ливане не было правительства. Кабмин фактически был распущен после взрыва в порту Бейрута. Кандидатура Микати на должность премьер-министра была одобрена парламентом Ливана в июле этого года. Независимый политик и бизнесмен из ливанского Триполи Наджиб Микати дважды возглавлял правительство страны: в период острого политического кризиса 2005 года после убийства экс-премьер-министра Рафика Харири и во время кризиса в соседней Сирии в 2011-2014 годах.