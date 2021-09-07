Самые популярные игрушки теперь можно найти в сети Kontakt

Сеть Kontakt, основная миссия которой – доставлять радость каждому, на этот раз обрадует детей. Сейчас в магазинах сети представлена продукция таких мировых брендов игрушек, как Playmobil, Ambassador, Hasbro, Miss Melody, Lena, Siku, Stiga и Educa.

Среди более 300 видов игрушек вы найдете:

Пазлы для развития памяти и логики

Сюжетно-ролевые наборы для веселого времяпровождения с друзьями

Игры для развития моторики и другие развлекательные игрушки.

Вышеперечисленные - это только часть всех игрушек. Посетите магазин «Kontakt Home - Украинский круг» или сайт kontakt.az, чтобы ознакомиться со всей продукцией и порадовать свое чадо. Приобрести игрушки можно наличными, такситными картами, а также в рассрочку.

Каждый родитель знает, что игрушки нужны детям не только для развлечения, но и для развития в них личности. Это неотъемлемая часть их здорового развития. Итак, начните радовать детей прямо сейчас в Kontakt.

Kontakt - одна из крупнейших розничных сетей в Азербайджане, специализирующаяся на продаже электроники, бытовой техники, мебели, текстиля и других предметов домашнего обихода. Вы можете найти все, что ищете дома, в магазинах Kontakt Home, в ассортименте которых более 20 000 товаров.

Kontakt является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, среди которых Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 32 магазина торговой сети и интернет-магазин kontakt.az.