Рустам Мурадов сказал, что уходит, а русские войска останутся еще на 4 года

Бывший командующий миротворческими войсками в зоне ответственности России в Карабах е генерал-лейтенант Рустам Мурадов позитивно оценил работу в этом регионе. Об этом он заявил ТАСС на встрече с участниками всероссийской патриотической акции "Вахта Героев Отечества" в Махачкале.

Примечательно, что и агентство ТАСС называет Рустама Мурадова бывшим командующим миротворческими силами в Карабахе, отмечая, что командующим миротворческой миссией России в регионе назначен генерал-майор Михаил Кособоков. Данное сообщение вызывает удивление, поскольку Минобороны России официально не сообщало о ротации.

"Оцениваю деятельность миротворческой миссии России только положительно. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет - возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально", - сказал Мурадов.

Он добавил, что российские миротворцы будут находиться на территории Карабаха в течение пяти лет после произошедшего конфликта. "Первые пять лет - по соглашению, подписанному главами трех государств. Впоследствии должно быть принято решение о дальнейшем продлении российского миротворческого контингента", - добавил он.