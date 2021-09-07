Посол США: «Азербайджан может повысить свое значение как важного игрока»

Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер 10 сентября на церемонии открытия Кавказского симпозиума по энергетической безопасности поздравил Азербайджан с завершением строительства Южного газового коридора, который «поддержит энергетическую безопасность Европы в ближайшие десятилетия”, цитирует посла агентство «Туран».

По словам посла, Южный газовый коридор ставит Азербайджан и SOCAR на передний план энергетической безопасности для многих союзников и партнеров США. Литценбергер заявил, что правительство США поддерживает данный проект.

Кроме того, компании США готовы сотрудничать с Азербайджаном для вывода на рынок возобновляемых источников энергии. «По мере роста энергетического потенциала Азербайджан может повысить свое значение как важного игрока в вопросе энергетической безопасности в регионе и на международной арене», - отметил он.