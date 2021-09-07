Узбекистан установил лимит для выезда гастарбайтеров: 250 человек в день

Власти Узбекистана и ОАО "Российские железные дороги" согласовали чартерные рейсы для узбекистанцев, отправляющихся на работу на стройках в России, сообщил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Так, ежедневно планируется набирать не менее 250 трудовых мигрантов из Узбекистана в рамках пилотного ввоза на российские строительные объекты.

Он отметил, что мигранты будут отправляться в Россию железнодорожным путем через Казахстан или авиарейсами.

По его словам, узбекская сторона уже сделала набор мигрантов для первого чартера.