Талибы заявили, что будут скрывать террористов

Движение "Талибан" не будет проводить совместные контртеррористические операции с другими странами или обмениваться разведывательной информацией с иностранными государствами. Об этом в интревью китайскому изданию Global Times заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

"Он заявил Global Times, что у них нет планов проводить контртеррористические удары или делиться разведданными с другими государствами. Их разведывательные и оборонные ведомства будут делать это независимо", - пишет издание.

"Шахин отметил, что они располагают возможностями, опытом и необходимым вооружением для того, чтобы реагировать на вызовы в области безопасности..." - указала газета.

По словам представителя талибов, контртеррористические операции будут проводиться министерством обороны, МВД и разведывательными службами Афганистана.