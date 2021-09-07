Рамин Гаджилы упал в обморок в зале суда
Обвиненный в мошенничестве общественный активист, председатель Европейского движения Азербайджана Рамин Гаджилы потерял сознание во время судебного заседания.
Об этом журналистам рассказала мать арестованного Р.Гаджилы.
Заседание отложено на 14 сентября.
Рамин Гаджилы под предлогом получения разрешения в западных посольствах на выдачу рабочих виз занимался вымогательством. Однажды Р.Гаджилы уже был признан виновным и лишен свободы по статьям 178.2.2 (мошенничество - повторное совершение), 178.2.4 (мошенничество - причинение значительного ущерба) и 29.318.1 (попытка незаконного пересечения государственной границы Азербайджана) УК Азербайджана. Но впоследствии наказание было заменено на условный срок. После освобождения Р.Гаджилы совершил повторное преступление.