Полиция задержала губинского убийцу

Сотрудники Губинского районного отдела полиции раскрыли тяжкое преступление, подозреваемый в его совершении Шохрат Мурсалиев задержан и привлечен к следствию.

В губинской региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что 23 августа житель Губы Зейдулла Азизов был госпитализирован в Гусарскую центральную районную больницу с различными травмами, а 30 августа, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Мурсалиев, который нанес З.Азизову многочисленные травмы во время конфликта, был задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий.

Следствие по уголовному делу продолжается.