Сегодня, в пятницу, 10 сентября в административном здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России в Москве состоялась церемония прощания с трагически погибшим министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генералом армии Евгением Зиничевым.

Как сообщили АПА в МЧС, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров принял участие в церемонии, почтил память погибшего.