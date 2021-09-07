Путин против иностранцев в российском футболе
Президент России Владимир Путин считает нецелесообразным снятие ограничений на привлечение иностранных игроков в российском футболе.
"Вот я опять слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну, замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда (по футболу) наша не играет на Олимпийских играх? Ну ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы работают", - сказал Путин в пятницу на заседании совета по физкультуре и спорту, сообщает Интерфакс.