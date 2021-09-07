Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу

Место Шенола Гюнеша занял Окан Бурук. Гюнеш покинул свой пост после поражения от Нидерландов в отборочном турнире чемпионата мира-2022 со счетом 1:6. Также под руководством этого специалиста сборная Турции провально выступила на прошедшем чемпионате Европы.

Что касается Окана Бурука, то он бывший футболист «Галатасарая» и миланского «Интера», а на тренерском поприще отметился чемпионским титулом с командой «Истанбул Башакшехир».