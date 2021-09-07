Назначен новый главный тренер сборной Турции по футболу

Отдел спорта

Стал известен новый главный тренер футбольной сборной Турции.

Место Шенола Гюнеша занял Окан Бурук. Гюнеш покинул свой пост после поражения от Нидерландов в отборочном турнире чемпионата мира-2022 со счетом 1:6. Также под руководством этого специалиста сборная Турции провально выступила на прошедшем чемпионате Европы.

Что касается Окана Бурука, то он бывший футболист «Галатасарая» и миланского «Интера», а на тренерском поприще отметился чемпионским титулом с командой «Истанбул Башакшехир».