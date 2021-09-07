Эрдоган антитурецким кругам: будете еще больше разочарованы

Круги, не сумевшие осуществить свои антитурецкие планы, будут еще больше разочарованы, увидев процессы, который произойдут в стране в 2023 году - в год 100-летия Турецкой Республики, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Глава турецкого государства отметил, что Анкара не потерпит попыток внести раздор среди турецкого народа на этнической, религиозной и идеологической почве. Сегодняшняя Турецкая Республика – большая страна с большой экономикой, большими целями, большим чувством сострадания и совестью, подчеркнул Эрдоган.

«Анкара будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы повысить уровень жизни и обеспечить мир и благополучие всего 84-миллионного населения страны, не обращая внимания на тех, кто снижает качество турецкой политики», - отметил президент Турции.