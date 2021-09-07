Сержанта, доведшего солдата Меликзаде до суицида, арестовали
В связи с самоубийством военнослужащего N-ской воинской части Министерства обороны солдата Мамедаги Меликзаде, в Следственном управлении Военной прокуратуры ведется расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в применении насилия старшим сержантом N-ской воинской части Фарамазом Абасовым при исполнении обязанностей начальника в отношении подчиненного - солдата Мамедаги Меликзаде.
Фарамаз Абасов привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 329.2.1 (повторное совершение насильственных действий против подчиненного военнослужащего) Уголовного кодекса, в отношении него соответствующим решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.