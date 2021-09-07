Пашинян проводит закрытое заседание Совбеза
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
По информации, заседание проводится за закрытыми дверями. Подробности не сообщаются.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
По информации, заседание проводится за закрытыми дверями. Подробности не сообщаются.
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