Пашинян проводит закрытое заседание Совбеза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По информации, заседание проводится за закрытыми дверями. Подробности не сообщаются.