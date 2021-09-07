Гусман в Марокко готовит Конгресс

Встреча под председательством гендиректора Марокканского информационного агентства (MAP) Халила Хачими Идрисси была направлена на изучение организационных вопросов мероприятия, которое впервые пройдет в Африке. Темой 7-го Всемирного конгресса информационных агентств было выбрано «Будущее информационных агентств в постпандемийном мире».

Всемирный совет информационных агентств (NACO) накануне провел встречу своих членов в рамках подготовки к 7-му Всемирному конгрессу информационных агентств (NAWC), которое состоится в ноябре 2022 года в Марокко.

«Нет сомнений в том, что пандемия оказала глубокое влияние на философию, подход и работу мировых информационных агентств. И мы пришли к ряду выводов, которые имеют большое значение для будущего, включая оцифровку и глобализацию информационных агентств”, - сказал Идрисси.

Подчеркнув, что эволюция рынка вынудила информационные агентства превратиться в глобальные СМИ, Хачими Идрисси сказал, что информационное агентство теперь представляет собой мультифункциональный, многовекторный и многосегментный инструмент.

В свою очередь, вице-президент Всемирного конгресса информационных агентств и замгендиректора ТАСС Михаил Гусман поприветствовал выбор места для проведения 7-го Всемирного конгресса информационных агентств. По его словам, это демонстрирует уверенность членов Совета информационных агентств в способности Марокко успешно организовывать мероприятия глобального масштаба.