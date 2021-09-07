Президент решил стать вице-президентом наш комментарий

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Родриго Дутерте, возглавляющий огромную страну в Юго-Восточной Азии со стомиллионным населением, остается самым отвязным государственным лидером после того, как свой пост оставил Дональд Трамп. Вот и сейчас, за год до истечения своих полномочий, Дутерте придумал небывалый способ остаться у власти.

Экстравагантный президент сделал первый шаг

Дело в том, что филиппинская Конституция запрещает занимать президентскую должность больше одного шестилетнего срока, но в ней ничего не говорится о том, что бывший президент не может стать вице-президентом. О том, что Дутерте рассматривает для себя такой вариант, говорилось еще с 2019 года, но вот сейчас этот сценарий начал реализовываться. Конгресс правящей Филиппинской демократической партии – Сила народа, прошедший в среду, принял решение о выдвижении 76-летнего Родриго Дутерте кандидатом в вице-президенты. Первый, самый важный шаг, сделан.

Правда, тут же начались проблемы. Дело в том, что кандидат в президенты сразу же от этой чести отказался. Партия выбрала в этом качестве сенатора Кристофера Го, ближайшего помощника Дутерте, проработавшего с ним 17 лет еще в бытность того мэром города Давао. Комбинация просматривалась прозрачная: Го либо номинально выполняет президентские функции, а страной как правил так и правит Дутерте, либо Го какое-то время спустя после инаугурации по какой-то причине объявляет об отставке, и вице-президент подхватывает его работу до следующих выборов.

Почему Кристофер Го отказался, пока не очень ясно. То ли он не хочет ввязываться в авантюру, то ли хочет, чтобы его еще поуговаривали. Сначала показалось, что верный сенатор таким образом расчищает место для номинации дочери Дутерте Сары, которая сейчас является мэром Давао, как бы унаследовав этот пост от отца.

Не только кухарка, но и каждый боксер может управлять государством

О том, что отец и дочь могут выступить тандемом, тоже говорилось раньше. Но и Сара Дутерте заявила, что отказывается участвовать в президентской гонке, сославшись на договоренность с отцом, что в кампании будет принимать участие из них только кто-то один. Так что президент в вице-президенты выдвинулся, но кто станет кандидатом в президенты в паре с ним, пока неясно. Время для смены кандидатов у партий есть до 15 ноября.

Интрига будущих президентских выборов на Филиппинах, между тем, связана с еще одной важной фигурой местной политики, но при этом с мировой известностью. Речь о сенаторе Мэнни Пакьяо, знаменитом боксере и национальной легенде. В начале президентского срока Пакьяо поддерживал Дутерте и даже был президентом правящей партии, но в последнее время они жестоко рассорились, и партия раскололась на пропрезидентскую часть, которая, собственно, его и выдвинула вице-президентом, и «настоящую», как называют свою часть сторонники Пакьяо.

Похоже, рассорило президента и национального героя публичные упоминания желания сенатора-боксера выдвигаться на пост президента на выборы 2022 года. Первым об этом упомянул его бывший промоутер Боб Арум. Пакьяо уникальный человек, который сумел выстроить политическую карьеру, не прекращая выступать в ринге. Он единственный боксер в истории, который сумел стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Но вот его последний бой, прошедший в августе, закончился поражением от кубинца Йордениса Угаса, это случилось впервые за последние четыре года, и 42-летнему спортсмену, похоже, пора оставлять звездную карьеру, и он остается один на один с политикой, а значит, и с Дутерте.

Мэнни Пакьяо уже заявил, что вице-президентский пост его не интересует, но главного решения пока не объявил. Он непримиримый критик руководства за коррупцию в стране, и на этой теме вполне может побороться за победу. Что такое тяжелая драка, Пакьяо знает, как никто другой. Но и Дутерте не тот человек, который делает политику в белых перчатках. Похоже, на Филиппинах будет жарко.