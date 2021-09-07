Президент решил стать вице-президентом наш комментарий
Родриго Дутерте, возглавляющий огромную страну в Юго-Восточной Азии со стомиллионным населением, остается самым отвязным государственным лидером после того, как свой пост оставил Дональд Трамп. Вот и сейчас, за год до истечения своих полномочий, Дутерте придумал небывалый способ остаться у власти.
Дело в том, что филиппинская Конституция запрещает занимать президентскую должность больше одного шестилетнего срока, но в ней ничего не говорится о том, что бывший президент не может стать вице-президентом. О том, что Дутерте рассматривает для себя такой вариант, говорилось еще с 2019 года, но вот сейчас этот сценарий начал реализовываться. Конгресс правящей Филиппинской демократической партии – Сила народа, прошедший в среду, принял решение о выдвижении 76-летнего Родриго Дутерте кандидатом в вице-президенты. Первый, самый важный шаг, сделан.
Правда, тут же начались проблемы. Дело в том, что кандидат в президенты сразу же от этой чести отказался. Партия выбрала в этом качестве сенатора Кристофера Го, ближайшего помощника Дутерте, проработавшего с ним 17 лет еще в бытность того мэром города Давао. Комбинация просматривалась прозрачная: Го либо номинально выполняет президентские функции, а страной как правил так и правит Дутерте, либо Го какое-то время спустя после инаугурации по какой-то причине объявляет об отставке, и вице-президент подхватывает его работу до следующих выборов.
Почему Кристофер Го отказался, пока не очень ясно. То ли он не хочет ввязываться в авантюру, то ли хочет, чтобы его еще поуговаривали. Сначала показалось, что верный сенатор таким образом расчищает место для номинации дочери Дутерте Сары, которая сейчас является мэром Давао, как бы унаследовав этот пост от отца.
О том, что отец и дочь могут выступить тандемом, тоже говорилось раньше. Но и Сара Дутерте заявила, что отказывается участвовать в президентской гонке, сославшись на договоренность с отцом, что в кампании будет принимать участие из них только кто-то один. Так что президент в вице-президенты выдвинулся, но кто станет кандидатом в президенты в паре с ним, пока неясно. Время для смены кандидатов у партий есть до 15 ноября.
Интрига будущих президентских выборов на Филиппинах, между тем, связана с еще одной важной фигурой местной политики, но при этом с мировой известностью. Речь о сенаторе Мэнни Пакьяо, знаменитом боксере и национальной легенде. В начале президентского срока Пакьяо поддерживал Дутерте и даже был президентом правящей партии, но в последнее время они жестоко рассорились, и партия раскололась на пропрезидентскую часть, которая, собственно, его и выдвинула вице-президентом, и «настоящую», как называют свою часть сторонники Пакьяо.
Похоже, рассорило президента и национального героя публичные упоминания желания сенатора-боксера выдвигаться на пост президента на выборы 2022 года. Первым об этом упомянул его бывший промоутер Боб Арум. Пакьяо уникальный человек, который сумел выстроить политическую карьеру, не прекращая выступать в ринге. Он единственный боксер в истории, который сумел стать чемпионом мира в восьми весовых категориях. Но вот его последний бой, прошедший в августе, закончился поражением от кубинца Йордениса Угаса, это случилось впервые за последние четыре года, и 42-летнему спортсмену, похоже, пора оставлять звездную карьеру, и он остается один на один с политикой, а значит, и с Дутерте.
Мэнни Пакьяо уже заявил, что вице-президентский пост его не интересует, но главного решения пока не объявил. Он непримиримый критик руководства за коррупцию в стране, и на этой теме вполне может побороться за победу. Что такое тяжелая драка, Пакьяо знает, как никто другой. Но и Дутерте не тот человек, который делает политику в белых перчатках. Похоже, на Филиппинах будет жарко.