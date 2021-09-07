Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:26

Родриго Дутерте, возглавляющий огромную страну в Юго-Восточной Азии со стомиллионным населением, остается самым отвязным государственным лидером после того, как свой пост оставил Дональд Трамп. Вот и сейчас, за год до истечения своих полномочий, Дутерте придумал небывалый способ остаться у власти.

Дело в том, что филиппинская Конституция запрещает занимать президентскую должность больше одного шестилетнего срока, но в ней ничего не говорится о том, что бывший президент не может стать вице-президентом. О том, что Дутерте рассматривает для себя такой вариант, говорилось еще с 2019 года, но вот сейчас этот сценарий начал реализовываться. Конгресс правящей Филиппинской демократической партии – Сила народа, прошедший в среду, принял решение о выдвижении 76-летнего Родриго Дутерте кандидатом в вице-президенты. Первый, самый важный шаг, сделан. Правда, тут же начались проблемы. Дело в том, что кандидат в президенты сразу же от этой чести отказался. Партия выбрала в этом качестве сенатора Кристофера Го, ближайшего помощника Дутерте, проработавшего с ним 17 лет еще в бытность того мэром города Давао. Комбинация просматривалась прозрачная: Го либо номинально выполняет президентские функции, а страной как правил так и правит Дутерте, либо Го какое-то время спустя после инаугурации по какой-то причине объявляет об отставке, и вице-президент подхватывает его работу до следующих выборов. Почему Кристофер Го отказался, пока не очень ясно. То ли он не хочет ввязываться в авантюру, то ли хочет, чтобы его еще поуговаривали. Сначала показалось, что верный сенатор таким образом расчищает место для номинации дочери Дутерте Сары, которая сейчас является мэром Давао, как бы унаследовав этот пост от отца.