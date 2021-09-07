Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18:21

Во время своего первого исторического визита в освобожденный Кельбаджар президент Ильхам Алиев коснулся болезненного вопроса: армяне целенаправленно на протяжении десятилетий и столетий меняли топонимы древних азербайджанских земель на территории современной Армении. Ильхам Алиев со ссылкой на исторические документы напомнил, что нынешний Варденисский район Армении на протяжении всей истории назывался махалом Гейча. В 1930 году на этой территории был создан Басаркечерский район. И после депортации азербайджанского населения, Армения изменила историческое название на новояз - Варденис. Глава государства призвал общественность отказаться использования вымышленного армянским фальсификационным аппаратом Вардениса и вернуться к историческому топониму - Басаркечер.

Бакинское транспортное агентство отозвалось на призыв президента и провело акцию по возвращению исторических азербайджанских названий. В автобусах, а также на электронных информационных табло в центре обмена транспортом «Кероглу» появились исконные названия освоенных армянами территорий. И началась акция с Сарадарабада, который упомянул даже сам Никол Пашинян в своем первом воззвании к армянской армии в первые дни второй карабахской войны. «Мы должны повторить подвиг Сардарабада», - сказал в своем выступлении армянский премьер-министр. Спрашивается – а почему же и для чего позже появилось вымышленное армянами название Армавир? «Не Армавир – а Сардарабад», «Не Арарат – а Веди», «Не Сюник – а Зангезур», «Не Акунк – А Гырхбулаг», «Не Варденис - а Басаркечер», отражается на информационных табло, установленных Бакинским транспортным агентством. Инициатива бакинских транспортников с восторгом встречена пассажирами общественного транспорта. Бакинцы также оставляют одобрительные комментарии в социальных сетях, отмечая, что подобные инициативы доводят историческую правду до нового поколения.

Вместе с тем, акция БТА вызвала сильнейший ажиотаж в армянском сегменте социальных сетей. Различные эксперты и группы в Telegram и Facebook разразились недовольными комментариями, дескать после освобождения Карабаха, Азербайджан задумался и над идеей возвращения своих других исторических земель. Хотя армяне могли бы задуматься – а почему же в Азербайджане прибегли к этому нововведению? А потому что даже в армянских официальных СМИ международно признанные территории Азербайджана продолжают называть по страбоновской географии времен древнего Рима: Физули -Вараном, Лачин – Берадзором, Ходжавенд – Мартуни и т.д. И даже появившийся на карте после падения армянских царств и княжеств Баку – Бакукертом. «Мы хорошо изучили топонимику древних азербайджанских земель, которые переименовали армяне. То, что в Азербайджане начали использовать исконные названия этих территорий, вызвало панику у армян и это понятно. Мы разрушаем мифы, которые годами создавали армяне и их покровители», - сказал haqqin.az доктор философии по истории, профессор Джаби Бахрамов, который выступил консультантом в организации акции БТА. Профессор отметил, что азербайджанские ученые еще в советское время предпринимали попытки пресечь армянскую фальсификацию и вернуть исконные названия, но этому мешала официальная советская государственная пропаганда.