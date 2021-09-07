В Грузии создали движение «За возвращение Саакашвили»

В Грузии председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат парламента Тако Чарквиани создала народное движение для возвращения на родину бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Грузия-онлайн».

По ее словам, несправедливое политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов. «Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это», — сказала Чарквиани.

В правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявили, что данный шаг является очередной истерической выходкой, и попытка вернуть в страну уголовно преследуемого политика заранее обрекает политическую силу на поражение на выборах.