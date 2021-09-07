Эрдоган объявил войну с ценами

Турецкий народ заплатил высокую цену, поборол все трудности. Настало время пожинать плоды, строить шаг за шагом сильную Турцию. Как сообщает Анадолу, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия ряда объектов, организованной на Площади национальной воли в Кахраманмараше.

Эрдоган пообещал поднять уровень благосостояния граждан Турции, бороться не только с ростом цен, но и с теми, кто пытается воспользоваться ситуацией с целью собственной наживы.

«Правительство намерено взять инфляцию под контроль в кратчайшие сроки. Тем самым будет предотвращено чрезмерное повышение цен», - сказал он.