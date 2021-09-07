Рустам Мурадов приехал к Закиру Гасанову с Кособоковым
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял исполняющего обязанности командующего российскими миротворческими силами на территории Азербайджана генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, генерал-лейтенант Р.Мурадов представил министру обороны своего преемника - нового командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Михаила Кособокова.
На встрече была обсуждена обстановка на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.