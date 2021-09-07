Премьер-министр Али Асадов подсчитывает ущерб, нанесенный Арменией

Сегодня, 10 сентября, под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии по оценке и обеспечению ликвидации ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, в результате агрессии вооруженных сил Республики Армения с 27 сентября 2020 года.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабинета министров АР, Государственная комиссия обсудила вопросы ликвидации последствий агрессии вооруженных сил Республики Армения на территории Азербайджана, начиная с 27 сентября 2020 года. В ходе заседания были заслушаны доклады о состоянии проделанной за прошедшее время работы, проведены обсуждения оставшихся на месте работ и даны соответствующие поручения по их полному завершению в кратчайшие сроки.