В Украине идут массовые задержания азербайджанцев

Украинские полицейские провели рейд на оптовом рынке города Великие Копани Херсонской области, в результате которых задержали нелегальных мигрантов из Азербайджана.

Как сообщают украинские СМИ, это произошло во время совместных рыночных рейдов работников миграционной полиции, СБУ Херсонщины и миграционной службы в рамках проведения операции «Мигрант».

В общей сложности задержаны 9 человек. Все нелегальные трудовые мигранты являются гражданами Азербайджана. В настоящее время решается вопрос об их депортации.