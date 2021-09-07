Фотографии Резы Дегати потрясли французов

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой АР. Выставка будет продолжаться до 10 октября 2021 года. В фотографиях Резы Дегати, который был свидетелем войн и их тяжелых последствий в разных странах, отражена борьба людей, столкнувшихся с невиданными ужасами во время конфликтов.

Во французском городе Рошешуар под открытым небом организована выставка знаменитого фотожурналиста азербайджанского происхождения Резы Дегати под названием «Диалог между человеком и природой» (Dialoque between Human&Nature).

Фотограф рассказывает не только о потрясениях людей во время массовых противостояний и войн, но и о культуре, истории, традициях стран, в которых они проживают, а также выражает бесконечную надежду на построение еще лучшего мира и жизни. В фотографиях Р.Дегати любовь к жизнь всегда побеждает.

«Однажды мы открыли глаза в мир. Мы увидели горесть этого мира и полюбили его красоту», - сказал Реза Дегати участникам выставки.

Отметим, что произведения Резы Дегати, занимающегося фотоискусством с 1983 года, публиковались в “National Geographic”, “Time Magazine”, “Stern”, “Newsweek”, “El País” и в других известных изданиях. В его фотографиях о первой и второй карабахских войнах показаны зверства, которые учинялись армянскими оккупантами на азербайджанских землях.