Коронавирус. Азербайджан. Статистика: 2508 заразились, 37 скончались
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 508 случаев заражения коронавирусом, 37 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 508 случаев заражения коронавирусом, 37 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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