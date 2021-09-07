Коронавирус. Азербайджан. Статистика: 2508 заразились, 37 скончались

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 508 случаев заражения коронавирусом, 37 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.