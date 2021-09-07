Украинский народ снова стал братским для России

Глава российского МИД назвал украинский народ братским и сказал, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом. Выступая на форуме «Вся Россия-2021», Сергей Лавров отметил, что российские власти постоянно подчеркивают эту готовность. Заявления украинского президента о возможной войне, по мнению Лаврова, не заслуживают внимания. По его выражению, в этих словах «есть отголоски КВН».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что из-за агрессивных действий Кремля между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Если военное столкновение окажется неизбежным, добавил Зеленский, — это станет огромной ошибкой России.