Это был всего лишь второй контакт между лидерами, при том, что в бытность вице-президентом Байден провел с президентом Си многие часы, по словам самого главы Белого дома, в сумме не меньше двадцати четырех, с глазу на глаз, в присутствии одного переводчика. То есть лично они друг с другом и манерой друг друга хорошо знакомы, и необходимости в ознакомительных контактах нет. Но откровенный и предметный разговор давно назрел.

Поздно вечером в четверг состоялся телефонный разговор американского президента и китайского лидера. Джо Байден и Си Цзиньпин проговорили целых полтора часа, но на самом деле это очень мало, учитывая количество и глубину проблем, которые существуют между Китаем и Соединенными Штатами.

Динамично развивающийся Китай не скрывает своего стремления занять доминирующие позиции на международной арене и сменить в этом качестве Соединенные Штаты, утратившие, по мнению Пекина, былую энергию. Трудно судить, насколько в это верят в самом Китае, но США в этой своей уверенности китайцы сумели убедить. В мае президент Байден заявил во время выступления на военной базе в штате Вирджиния, что Си Цзиньпин «твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения». Что имелось в виду под словом «обладать» и не оговорился ли президент, спутав 3035 год с 2035-м, можно только гадать, но его озабоченность конкуренцией с Поднебесной очевидна.

Отсюда, собственно, ключевая идея президентства Байдена, которую он не перестает повторять: необходимо создать коалицию демократических стран, которая докажет, что в стратегической перспективе демократическое устройство и либеральные ценности неизмеримо эффективнее того, что могут продемонстрировать авторитарные режимы и их витринный образец – современный Китай. «Эти ребята, - заявил Байден в июле, имея в виду Си Цзиньпина и Владимира Путина, - ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается».

Но лидеры Китая и США, слава богу, понимают, что обострение конкуренции между их странами не должно переходить опасных пределов. Они, по заявлению Белого дома, во время телефонного разговора «имели широкую, стратегическую дискуссию по вопросам, где интересы пересекаются, и обсудили области, где наши интересы, ценности и взгляды на будущее расходятся». Разговор был открытым и прямым, и, что самое важное, «обсуждалась ответственность стороны за то, чтобы не допустить перерастания соревнования в конфликт».

За американо-китайскими взаимоотношениями с тревогой наблюдает весь мир, и все понимают, что перевод их в острую фазу заденет всех, даже если это будет не военное столкновение, а резкий экономический разрыв. Слишком многое и многие завязаны на эти два локомотива мирового развития.

Если уж по-хорошему, Пекину и Вашингтону следует готовить основательную личную встречу своих руководителей, чтобы остудить лишнюю температуру отношений Китая и США и успокоить окружающих. В этом бы проявилась их лидерская ответственность не только за свои страны, но и за остальной мир, за доминирование в котором они так соревнуются. Готовность договариваться и умение это делать куда более очевидный признак силы в современном мире, чем стучание кулаком по столу.