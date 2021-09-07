Экс-министра здравоохранения Франции обвинили в распространении коронавируса

Предъявлено обвинение бывшему министру здравоохранения Франции Аньес Бузин (занимала этот пост с 2017 по 2020 гг.) в том, что она при исполнении служебных обязанностей создала угрозу жизни людей в условиях начала пандемии коронавируса. Такое решение принял Суд Французской Республики, рассматривающий проступки высших должностных лиц, исключая президента. Следователи заслушивали бывшего министра более пяти часов.

Аньес Бузин

Во Франции за последний год в судебные органы поданы 16 тыс. жалоб на членов правительства. В большинстве своем они связаны с распространением COVID-19. В стране от последствий заболевания умерли свыше 115 тыс. человек.

В октябре прошлого года были проведены обыски в квартирах Бюзен, ее преемника Оливье Верана, бывшего премьера Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай. Следователи побывали также в квартирах и офисах генерального директора главного управления здравоохранения Жерома Саломона и генерального директора мониторингового агентства Santé Publique France Женевьев Шен.