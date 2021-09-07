Экс-министра здравоохранения Франции обвинили в распространении коронавируса

Предъявлено обвинение бывшему министру здравоохранения Франции Аньес Бузин (занимала этот пост с 2017 по 2020 гг.) в том, что она при исполнении служебных обязанностей создала угрозу жизни людей в условиях начала пандемии коронавируса. Такое решение принял Суд Французской Республики, рассматривающий проступки высших должностных лиц, исключая президента. Следователи заслушивали бывшего министра более пяти часов.

Во Франции за последний год в судебные органы поданы 16 тыс. жалоб на членов правительства. В большинстве своем они связаны с распространением COVID-19. В стране от последствий заболевания умерли свыше 115 тыс. человек.

В октябре прошлого года были проведены обыски в квартирах Бюзен, ее преемника Оливье Верана, бывшего премьера Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай. Следователи побывали также в квартирах и офисах генерального директора главного управления здравоохранения Жерома Саломона и генерального директора мониторингового агентства Santé Publique France Женевьев Шен.