«Талибан»: «Женщина должна не работать, а рожать детей»

Представитель движения "Талибан" Сайед Зекрулла Хашими подтвердил, что женщины не получат ни одной должности в новом правительстве Афганистана, поскольку задача женщин заключается в том, чтобы рожать детей и давать им образование, передает Tolo News.

"Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в правительстве», - сказал Хашими в интервью телеканалу. "Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", - добавил представитель талибов.

Он заявил, что такая работа является для женщины непосильной. "Вы пытаетесь взвалить на ее шею то, что она не может нести", - сказал Хашими.