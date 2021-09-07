Командующий Эстонии заявил о скором нападении России

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил в эфире телеканала ETV, что в скором времени ожидает нападения России на республику, его слова приводит ТАСС. По словам военного, это может произойти в ближайшие несколько лет.

«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет», — сказал Херем.

По его версии, подобная атака может представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил, которое будет сопровождаться другими элементами гибридной войны».