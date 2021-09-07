Нашелся свергнутый президент Гвинеи

Члены представительной делегации Экономического союза стран Западной Африки во время визита в Гвинею встретились и со свергнутым президентом страны Альфой Конде, они убедились, что он находится в добром здравии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Vision Guinee.

"Бывшего президента мы видели. Мы встретились с ним, он в порядке", - цитирует издание слова участвовавшего в миссии министра иностранных дел Буркина-Фасо Альфы Барри.

Делегация Экономического союза стран Западной Африки прибыла в столицу Гвинеи Конакри утром в пятницу, чтобы провести переговоры с новыми властями Гвинеи под руководством полковника Мамаду Думбуйи.