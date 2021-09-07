Украина заявила об угрозе российско-белорусских военных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, оценивая российско-белорусские военные учения, заявил, что сценарии, которые разыгрываются на «Западе-2021» несут очень большие риски. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина 24».

«Что касается учений "Запад-2021", то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», — сказал глава украинского дипломатического ведомства.