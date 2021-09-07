Гречка, баранина, чай: какие продукты подорожали в Азербайджане

В августе 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в Азербайджане составил 100,8% к предыдущему месяцу и 107,8% к августу предыдущего года, сообщает Госкомстат.

По данным госкомитета, в августе этого года по сравнению с предыдущим месяцем из продовольственных товаров наиболее подорожали гречка, говядина, баранина и курятина, колбасные изделия, замороженная рыба, сгущенное молоко, сметана, творог, подсолнечное масло, лимоны, арбуз, капуста, огурцы, помидоры, баклажаны, стручковая фасоль, картофель, лук, сахарная пудра, вафли, шоколад и натуральные шоколадные изделия, чай, кола, лимонад, водка, пиво.

Снижение в основном наблюдалось по ценам на свежую рыбу, яйца, бананы, яблоки, груши, персики, сливы, дыню, виноград, болгарский перец, свеклу и морковь.

Цены на другие продовольственные товары существенных изменений не претерпели.