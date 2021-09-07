В украинской столице накануне был подписан протокол о намерениях о побратимстве Баку и Киева. В сообщении Исполнительной власти Баку говорится, что документ подписали глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и мэр Киева Виталий Кличко.

Выступая до церемонии подписания, В.Кличко отметил, что Баку развивается чрезвычайно быстрыми темпами, в городе реализованы грандиозные проекты.