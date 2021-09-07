Кличко сказал Эльдару Азизову, что Баку развивается быстрыми темпами фото
В украинской столице накануне был подписан протокол о намерениях о побратимстве Баку и Киева. В сообщении Исполнительной власти Баку говорится, что документ подписали глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов и мэр Киева Виталий Кличко.
Выступая до церемонии подписания, В.Кличко отметил, что Баку развивается чрезвычайно быстрыми темпами, в городе реализованы грандиозные проекты.
«Изучив некоторые современные проекты, реализованные в Баку, мы применяем их в Киеве. Надеюсь, в скором будущем во время моего очередного визита в Баку я увижу новые интересные проекты», − сказал мэр Киева, подчеркнув, что подписанный протокол о намерениях еще более усилит сотрудничество двух столиц в торгово-экономической, культурной и туристической сферах.
В свою очередь, Э.Азизов, поблагодарив киевского мэра за гостеприимство, отметил, что подписанный документ выведет связи между двумя городами на новый уровень: «Нас радует развитие сотрудничества между Баку и Киевом. В украинской столице также реализуются интересные проекты, и мы изучаем этот опыт».