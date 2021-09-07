Отдел экономики 11:55

Международная торговая фирма Vitol (Нидерланды) и азербайджанская государственная компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) договорились о транспортировке объемов туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), что приведет к резкому сокращению транзитных перевозок через российский черноморский порт Новороссийск, сообщает Reuters со ссылкой на свои источника. «SOCAR и Vitol договорились транспортировать около 1 миллиона тонн туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в год. Поставки начнутся с октября», - сообщил Reuters источник, знакомый с деталями соглашения.

Другой источник добавил, что Vitol поставляет туркменскую нефть в объемах, которые она закупает у ENOC (Национальная нефтяная компания Эмиратов) в ОАЭ по срочным контрактам. Туркменская нефть в течение многих лет прокачивалась через азербайджанские потоки БТД, но Россия также имеет долгую историю поставок через трубопроводную систему Транснефти TRNF_p.MM. Хотя объемы перенаправления невелики, они увеличиваются, поскольку Азербайджан также увеличивает поставки газа в Европу через новую систему газопроводов, которая является растущим конкурентом аналогичной системы GAZP.MM российского Газпрома. SOCAR ранее заявляла, что стремится увеличить поставки нефти по трубопроводу БТД за счет привлечения большего числа компаний из России и Туркменистана.