Историческое соглашение: и туркменская нефть пойдет через Азербайджан новый поворот
Международная торговая фирма Vitol (Нидерланды) и азербайджанская государственная компания SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) договорились о транспортировке объемов туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), что приведет к резкому сокращению транзитных перевозок через российский черноморский порт Новороссийск, сообщает Reuters со ссылкой на свои источника.
«SOCAR и Vitol договорились транспортировать около 1 миллиона тонн туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в год. Поставки начнутся с октября», - сообщил Reuters источник, знакомый с деталями соглашения.
Другой источник добавил, что Vitol поставляет туркменскую нефть в объемах, которые она закупает у ENOC (Национальная нефтяная компания Эмиратов) в ОАЭ по срочным контрактам.
Туркменская нефть в течение многих лет прокачивалась через азербайджанские потоки БТД, но Россия также имеет долгую историю поставок через трубопроводную систему Транснефти TRNF_p.MM.
Хотя объемы перенаправления невелики, они увеличиваются, поскольку Азербайджан также увеличивает поставки газа в Европу через новую систему газопроводов, которая является растущим конкурентом аналогичной системы GAZP.MM российского Газпрома.
SOCAR ранее заявляла, что стремится увеличить поставки нефти по трубопроводу БТД за счет привлечения большего числа компаний из России и Туркменистана.
В 2019 году основная часть туркменской нефти шла в Новороссийск, сначала через порт Махачкала на Каспии, после того как торговая фирма Vitol выиграла тендер на ее поставки.
Туркменистан ежемесячно поставляет в Россию около 160 тысяч тонн нефти, которая экспортируется как Siberian Light (сибирская легкая нефть) после смешивания с другими объемами для транспортировки через порт Новороссийска.
По словам источников, с октября ежемесячный экспорт туркменских производителей упадет до 80 тысяч тонн после того, как Vitol перенаправит объемы, предназначенные для Новороссийска, на трубопровод БТД, который обеспечивает более высокую рентабельность.
SOCAR не ответила на запрос Reuters. В Vitol от комментариев также отказались.