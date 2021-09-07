Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана готовится к боевым действиям в Азербайджане новые учения
С 12 сентября в Баку впервые состоятся совместные международные учения сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана «Три брата-2021», сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, основной целью совместных учений является совершенствование взаимодействия подразделений специального назначения дружественных и партнерских стран в ходе боевых действий, подготовка к операциям в мирное и военное время, обмен знаниями и опытом.