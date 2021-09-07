Медведев заявил, что ИГ у границ стран Центральной Азии

Десятки тысяч боевиков ИГ (Исламское государство), по данным спецслужб, насчитывается в Афганистане, в том числе в приграничных со странами Центральной Азии провинциях. Об этом говорится в статье зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в интернет-издании "Газета.ру".

"По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитывается десятки тысяч боевиков ИГ и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях. Руководство "Исламского государства" прямо заявило о планах распространить свое влияние на весь регион", - говорится в статье, опубликованной по случаю годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

По мнению Медведева, "уход США из Афганистана лишь подогревает активность террористической организации, которая по-прежнему является огромной угрозой для Азии, Африки, Ближнего Востока и Европы".