Исследование: какие вакцины от коронавируса самые эффективные?

Результаты официального бахрейнского исследования четырех типов вакцин против COVID-19 показали, что вакцины Pfizer, Sputnik V и AstraZeneca в несколько раз лучше противостоят вирусу, чем китайская вакцина Sinopharm. Согласно исследованию, для которого использовались данные более одного миллиона человек, вакцина Sinopharm оказалась менее подходящей для людей старше 50 лет, но в целом она снизила уровень смертности на четверть по сравнению с невакцинированными. Об этом пишет израильское русскоязычное издание «Детали».

Исследование подготовила Национальная целевая группа по борьбе с коронавирусом в Бахрейне. Оно основывалось на результатах вакцинации жителей Бахрейна, сделавших прививки в период с 9 декабря 2020 года по 17 июля 2021 года. В общей сложности около 1 003 960 человек были привиты в рамках кампании вакцинации в Бахрейне, который использовал четыре типа вакцины для своей кампании: Pfizer, Sputnik V, AstraZeneca и Sinopharm.

В исследовании также использовались данные 245 876 человек, которые не были вакцинированы, включая путешественников, и тех, кто контактировал с людьми, инфицированными коронавирусом.

Согласно исследованию, по состоянию на июль 2021 года около 56,6 процента вакцинированных людей получили вакцину Sinopharm, 18,4 процента были вакцинированы Sputnik V, 16,8 процента - вакциной Pfizer и 7,3 процента - вакциной AstraZeneca.

Исследование показало, что около 82,2 процента из 10 447 человек, госпитализированных с коронавирусом в Бахрейне, не были вакцинированы, 16,1 процента госпитализированных пациентов получили вакцину Sinopharm, 0,7 процента - вакцину Sputnik, 0,43 процента – AstraZeneca и 0,38 процента - вакцину Pfizer.

Из 1451 человека, нуждающегося в лечении в отделении интенсивной терапии, 90,2 процента, или 1309, не были вакцинированы, 138 человек получили вакцину Sinopharm, трое получили вакцину AstraZeneca, один получил вакцину Pfizer. Никому из получивших вакцину Sputnik не потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии.

Из 976 человек, умерших от коронавируса в Бахрейне, 857 человек, или 87,8 процента, не были вакцинированы. Также умерли 112 человек, вакцинированных Sinopharm, по три смерти было зафиксировано среди тех, кто получил Sputnik или Pfizer, один умерший получил вакцину AstraZeneca.

Один из авторов исследования, доктор Манаф Аль-Кахтани, консультант по инфекционным заболеваниям, сказал: «Это исследование способствует формированию будущей политики по внедрению вакцин во всем мире, и Бахрейн оказал большое влияние на научное сообщество, предоставив данные такого типа».

Доктор Раджеш Мундан, индийский врач скорой помощи, работающий в Бахрейне, сказал по поводу вакцины Sinopharm: «Кажется, что она недостаточно подходит для людей старше 50 лет из-за метода ее производства, основанного на традиционных методах, и поэтому Бахрейну потребовалось ввести дополнительную бустерную дозу вакцины Pfizer, людям привитым Sinopharm. Нельзя сказать, что вакцинация Sinopharm была неудачной, но она была менее эффективной».