В АИПБ рассказали, как бороться с опасным вредителем деревьев

12:40

В целях сдерживания распространения ясеневой изумрудной узкотелой златки (Agrilus planipennis (Fairmaire, 1888) и проведения эффективных мер борьбы с этим вредителем специалисты Азербайджанского института пищевой безопасности (АИПБ) провели анализ рисков. В пресс-службе института haqqin.az сообщили, что анализ включает в себя оценку результатов применения фитосанитарных мер, таких как ограничение выноса ясеней, их веток и древесины с зараженных территорий в соответствии с карантинными правилами внутренней и международной торговли, инъекции инсектицидов в зараженные и срезанные ветви в зависимости от размера дерева и степени предыдущего повреждения, а также анализ вероятности выживания вредителя на спиленных деревьях.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis (Fairmaire, 1888) была обнаружена на юго-востоке американского штата Мичиган в 2002 году. Позднее A.planipennis появилась в азиатских странах (Китай, Япония, Республика Корея, Монголия и др.), России, североамериканских странах (Канада, США), а также в Беларуси, Эстонии, Бельгии, Литве, Словении, Швеции, Украине. Сообщений об обнаружении Agrilus planipennis в Азербайджане нет. Вредитель в основном поражает ясень американский, ясень китайский, ясень японский, ясень широколистный, ясень черный, ясень бархатный и другие растения. Деревья, пораженные этим вредителем, высыхают и погибают. В случае широкого распространения вредитель может полностью уничтожить всю растительность. В основном он поражает нижнюю часть ствола растения.