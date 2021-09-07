В АИПБ рассказали, как бороться с опасным вредителем деревьев
В целях сдерживания распространения ясеневой изумрудной узкотелой златки (Agrilus planipennis (Fairmaire, 1888) и проведения эффективных мер борьбы с этим вредителем специалисты Азербайджанского института пищевой безопасности (АИПБ) провели анализ рисков.
В пресс-службе института haqqin.az сообщили, что анализ включает в себя оценку результатов применения фитосанитарных мер, таких как ограничение выноса ясеней, их веток и древесины с зараженных территорий в соответствии с карантинными правилами внутренней и международной торговли, инъекции инсектицидов в зараженные и срезанные ветви в зависимости от размера дерева и степени предыдущего повреждения, а также анализ вероятности выживания вредителя на спиленных деревьях.
Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis (Fairmaire, 1888) была обнаружена на юго-востоке американского штата Мичиган в 2002 году. Позднее A.planipennis появилась в азиатских странах (Китай, Япония, Республика Корея, Монголия и др.), России, североамериканских странах (Канада, США), а также в Беларуси, Эстонии, Бельгии, Литве, Словении, Швеции, Украине.
Сообщений об обнаружении Agrilus planipennis в Азербайджане нет. Вредитель в основном поражает ясень американский, ясень китайский, ясень японский, ясень широколистный, ясень черный, ясень бархатный и другие растения.
Деревья, пораженные этим вредителем, высыхают и погибают. В случае широкого распространения вредитель может полностью уничтожить всю растительность. В основном он поражает нижнюю часть ствола растения.
С другой стороны, на сегодняшний день вредитель распространился как на открытой местности, так и в лесных массивах в Северной Америке, уничтожая деревья. Считается, что на сегодняшний день Agrilus planipennis уничтожил более 30 миллионов деревьев в Северной Америке за последние несколько лет.
Вредитель может распространяться во время международной торговли с соседними странами, такими как Турция, Россия, Грузия, во время перевозки растений, изделий из дерева или с деревянным покрытием (включая пиломатериалы, древесные упаковочные материалы, древесину, древесную стружку и т. д.).
Деревья, в которых обнаружены личинки и куколки, можно срезать и разрубить. В зараженные или обрезанные ветки можно впрыснуть инсектициды, чтобы уничтожить вредителя. Эффективность зависит от инсектицидных средств, способов инъекций, размера дерева и степени предыдущего повреждения.
Agrilus planipennis классифицирован как карантинный вредный организм в США и Канаде и включен в список предупреждений NAPPO. В 2002 году этот вредитель был включен в список мер A2 организации EPPO. Таким образом, странам-членам EPPO рекомендуется зарегистрировать Agrilus planipennis как карантинный вредный организм.