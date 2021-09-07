Америка вспоминает жертв теракта 11 сентября

Крупнейшее из траурных мероприятий состоится в Нью-Йорке. Там будет объявлена минута молчания, а в храмах начнут звонить колокола. Церемония чтения имен погибших на мемориале жертвам терактов будет продолжаться несколько часов.

Аналогичные церемонии – с минутами молчания в знаковые моменты атаки и зачитыванием имен погибших – пройдут у Пентагона и в Шанксвилле.

Президент Джо Байден вместе с супругой Джилл прилетели в Нью-Йорк вечером 10 сентября для участия в траурных мероприятиях, сообщает Assosiated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ходе своего визита в Нью-Йорк Байден посетил Национальный мемориал 11 сентября, установленный на месте терактов, после чего отправится в штат Пенсильвания, где упал другой самолет, захваченный в тот день террористами.

Ранее Байден записал видеообращение, в котором призвал сограждан к единству в годовщину трагедии. «...Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кто мы есть, и мы не должны забывать об этом», — заявил Байден, отметив, что единство включает в себя уважение и веру друг в друга.

11 сентября исполняется 20 лет со дня, когда группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета. Два протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один врезался в здание Пентагона под Вашингтоном, а четвертый разбился у города Шанксвилл в Пенсильвании после того, как пассажиры и экипаж попытались обезвредить террористов. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Аль-Каида». Жертвами терактов стали более 2,9 тыс. человек.