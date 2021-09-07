Кабмин принял решение о начале занятий в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана принял решение по организации образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, образовательный и учебно-воспитательный процессы во всех учебных заведениях Азербайджана по всем ступеням и уровням образования будет организован в очной форме и начнется:

- дошкольная подготовка по ступени общего образования - с 1 октября;

- по уровню начального общего образования - с 22 сентября;

- по уровням общего среднего и общего полного среднего образования, а также по другим ступеням образования и другим образовательным заведениям - с 29 сентября 2021 года.