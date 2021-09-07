В Азербайджане учащиеся начальных классов школ будут учиться в дни осенних каникул - 16-18 ноября и в дни зимних - 27-28 января. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно документу, в учебных заведениях общего среднего и полного среднего образования, а также в других учебных заведениях дни осенних каникул 16-19 ноября и зимних - 27,28 и 31 января будут учебными.

Ранее министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ об утверждении учебного плана по индивидуальному образованию, согласно которому осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября (пять дней), зимние - с 27 по 31 января (пять дней), дополнительные каникулы для учащихся начальной школы - с 1 по 5 мая (пять дней).