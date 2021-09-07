Отдел экономики 13:37

К «Марафону занятости», направленному на поддержку трудоустройства ветеранов Отечественной войны, уже присоединились 497 работодателей в Баку и регионах страны. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 308 работают в сфере услуг, 127 - в обрабатывающей промышленности, 38 - в сельском хозяйстве и 24 - в строительстве. В электронной системе уже зарегистрировано 2349 вакансий.

Столь важную задачу, как трудоустройство гази и ветеранов Отечественной войны, президент Ильхам Алиев поручил Минтруда. О ходе выполнения этой задачи, совершенствовании методов и форм данного процесса мы писали не раз. В основном принимались меры для облегчения этим людям поиска работы, с чем сегодня нелегко приходится даже здоровым квалифицированным специалистам. В то же время нельзя насильно заставлять работодателей принимать на работу лиц данной категории. Именно с целью поощрения более активного участия работодателей в обеспечении занятости членов семей шехидов и участников войны, получивших ранения во время Отечественной войны, Минтруда и начало весной текущего года новую кампанию – «Марафон занятости». Обеспечение трудовой занятости таких граждан является одним из основных направлений проводимой министерством работы. За семь послевоенных месяцев здесь оказали поддержку в трудоустройстве более 6 400 людям, в том числе членам семей шехидов, ветеранам и их близким. Причем отнюдь не ради формальной галочки в очередной кампании. Из указанного числа 4 944 человека охвачены программой самозанятости, созданы зоны малого бизнеса, около 500 человек обеспечены работой, а еще около 1000 человек - оплачиваемыми общественными работами. Но война наряду с победой оставила, к сожалению, и тысячи шехидов, раненых, ветеранов, оставшихся без работы. Это в основном молодые люди, семьи которых часто не имеют других кормильцев. А трудоустроить всех сразу невозможно. Вот министерство и призвало работодателей к более тесному участию в работе в этом направлении на принципах социального партнерства и солидарности. Напомнив при этом, что поддержка родственников героев, павших в боях за Родину, и ветеранов, пожертвовавших в этих боях своим здоровьем, в том числе обеспечение их занятости, также является проявлением патриотизма, важным вкладом в политику государства.