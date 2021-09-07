497 работодателей побежали к безработным актуальный комментарий
К «Марафону занятости», направленному на поддержку трудоустройства ветеранов Отечественной войны, уже присоединились 497 работодателей в Баку и регионах страны. Как сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 308 работают в сфере услуг, 127 - в обрабатывающей промышленности, 38 - в сельском хозяйстве и 24 - в строительстве. В электронной системе уже зарегистрировано 2349 вакансий.
Столь важную задачу, как трудоустройство гази и ветеранов Отечественной войны, президент Ильхам Алиев поручил Минтруда. О ходе выполнения этой задачи, совершенствовании методов и форм данного процесса мы писали не раз. В основном принимались меры для облегчения этим людям поиска работы, с чем сегодня нелегко приходится даже здоровым квалифицированным специалистам. В то же время нельзя насильно заставлять работодателей принимать на работу лиц данной категории. Именно с целью поощрения более активного участия работодателей в обеспечении занятости членов семей шехидов и участников войны, получивших ранения во время Отечественной войны, Минтруда и начало весной текущего года новую кампанию – «Марафон занятости».
Обеспечение трудовой занятости таких граждан является одним из основных направлений проводимой министерством работы. За семь послевоенных месяцев здесь оказали поддержку в трудоустройстве более 6 400 людям, в том числе членам семей шехидов, ветеранам и их близким. Причем отнюдь не ради формальной галочки в очередной кампании. Из указанного числа 4 944 человека охвачены программой самозанятости, созданы зоны малого бизнеса, около 500 человек обеспечены работой, а еще около 1000 человек - оплачиваемыми общественными работами.
Но война наряду с победой оставила, к сожалению, и тысячи шехидов, раненых, ветеранов, оставшихся без работы. Это в основном молодые люди, семьи которых часто не имеют других кормильцев. А трудоустроить всех сразу невозможно. Вот министерство и призвало работодателей к более тесному участию в работе в этом направлении на принципах социального партнерства и солидарности. Напомнив при этом, что поддержка родственников героев, павших в боях за Родину, и ветеранов, пожертвовавших в этих боях своим здоровьем, в том числе обеспечение их занятости, также является проявлением патриотизма, важным вкладом в политику государства.
И почин министерства нашел понимание. Уже через месяц глава государства заявил, что предприниматели присоединились к этой инициативе с большим энтузиазмом. И выразил уверенность в том, что охват данным процессом будет и дальше расширяться. «У нас есть долг, который мы никогда не забудем – перед близкими тех, кто, прошел почетный боевой путь и пал шехидом в боях, чтобы подарить нам великую Победу в 44-дневной Отечественной войне, а также перед ветеранами войны. Мы должны поддерживать их благополучие. А залог благополучия – трудоустройство», - заявил президент.
Он также призвал сделать так, чтобы участники войны никогда не оставались без работы. И сегодня это одно из направлений оперативных и масштабных мер, предпринимаемых Минтруда по социальной поддержке семей наших шехидов и ветеранов, написавших славную историю Отечественной войны. В рамках целенаправленных мероприятий, которые охватывают более 26 тыс. человек, 7 100 граждан из этой категории, уже вовлечены в программы самозанятости и другие программы активного трудоустройства. Практически каждый день мы становимся свидетелями вовлечения в программы занятости членов семей наших шехидов и ветеранов. А организованный министерством «Марафон занятости» создал условия для большего расширения работ в этой сфере, дал работодателям и обществу в целом новую возможность объединить свои усилия в соответствии с принципом национальной солидарности.
Глава государства высоко оценил и тот факт, что частный сектор положительно откликнулся на призыв решить вопрос занятости ветеранов. Но в то же время и государство многое сделало для развития частного сектора и деятельности предпринимателей. И нынешняя социальная ответственность предпринимателей свидетельствует о гармонии государственной политики и зрелости нашего общества. Поэтому уверенно можно сказать, что охват данной инициативой будет и дальше расширяться.
P.S. Тем временем членам семей шехидов и ветеранов войны Минтруда рассылает письма о вакансиях с целью обеспечения их работой. Число трудоустроенных по этим вакансиям увеличилось до 659 человек, из которых 542 ветераны и 117 члены семей шехидов.