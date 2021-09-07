Террористы ПКК напали на турецких военных: двое погибли
Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения неизвестных в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило Минобороны Турции.
"В зоне деэскалации "Идлиб" 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли двое наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они доставлены в госпиталь", - отмечается в заявлении.
Турецкая газета Yeni Safak заявляет, что за нападением стоят члены террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК).