Паника в Армении: азербайджанские полицейские дошли до Гориса

В армянском сегменте социальных сетей распространилось фото поста азербайджанской полиции на дороге Горис - Кафан. Фото стало причиной очередной волны паники среди армян, пошли слухи о том, что дорога снова будет перекрыта, сообщает haqqin.az.

«Этот пост установлен на азербайджанской части дороги Горис - Кафан. Российские и азербайджанские пограничники контролируют ту часть дороги. Я поехал, посмотрел, увидел, что пост установлен на их стороне. Там изначально был пост. Это неопасно, дорога контролируется Россией», - сообщил губернатор.

Напомним, недавно на пролегающей через Губадлы части дороги Горис - Кафан армянские военнослужащие напали с ножом на азербайджанского пограничника, после чего азербайджанская сторона перекрыла дорогу. В результате сухопутная связь Армении с Ираном фактически была перекрыта, несколько населенных пунктов Зангезура заблокированы. После переговоров, проведенных с участием российской стороны, Азербайджан открыл дорогу, но для максимального снижения скорости движения на дороге минимум в двух местах были установлены бетонные блоки. Это позволяет усилить контроль за движением на дороге.

Некоторые части дороги Горис - Кафан еще в советское время были проложены через территорию Губадлы, в декабре прошлого года Азербайджан обеспечил контроль над той частью дороги на границе с Арменией, после чего дорога перешла под контроль Азербайджана. До постройки альтернативной дороги азербайджанская сторона разрешила движение по этой дороге.