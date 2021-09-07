Экс-премьер Афганистана: Я не под арестом, я свободен

Бывший премьер-министр Афганистана, экс-глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла опроверг сообщения о своем задержании боевиками движения "Талибан", сообщает Sputnik Афганистан.

Отмечается, что Абдулла Абдулла в своем Twitter назвал эту новость "необоснованной и ложной" и призвал журналистов проверять информацию, прежде чем публиковать подобные сообщения.

Ранее индийский журналист заявил, что Абдулла Абдулла задержан талибами и переведен в неизвестное место.